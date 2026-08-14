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Gündem Bakan Kurum'dan 25. yıl paylaşımı Milletimizle çeyrek asır Türkiye geleceğe hazır
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Bakan Kurum'dan 25. yıl paylaşımı Milletimizle çeyrek asır Türkiye geleceğe hazır

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Bakan Kurum'dan 25. yıl paylaşımı Milletimizle çeyrek asır Türkiye geleceğe hazır

AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümünü kutlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır." Paylaşımında bulundu.

Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 25 yıl önce bugün sadece bir partinin kurulmadığını, milletin değerlerini ve büyük Türkiye idealini omuzlayan kutlu bir yürüyüşün başladığını belirtti.

Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletin iradesini siyasetin merkezine taşıyan, eserleriyle Türkiye'nin çehresini değiştiren AK Parti'miz, bugün 25 yıllık büyük bir mücadelenin, hizmetin ve davanın adıdır. 25. yılın kutlu olsun AK Parti. Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır." ifadelerini kullandı.

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