VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,5 artışla 128.000 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 128.400 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının 700 puan üzerinde, 128.000 seviyesinde işlem görüyor.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı 127.300 puandan tamamlaması sonrası akşam seansında 128.525 puana kadar çıkmıştı.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin tedbirlerin hafifletilmesi ile ekonomilerdeki toparlanmanın öncü makroekonomik verilerde kendini göstermeye başladığını, bunun da küresel piyasalarda risk iştahının güçlü kalmasını sağladığını söyledi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kararları ve sonrasında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ile ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 128.000 ve 130.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.



