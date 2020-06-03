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Ekonomi

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Yeniakit Publisher
2020-06-03 09:39:47 -
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 1 artışla 126.500 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 126.700 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının 1.275 puan üzerinde, 126.500 seviyesinde işlem görüyor.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı 125.225 puandan tamamlaması sonrası akşam seansında 126.350 puana kadar çıkmıştı.

Analistler, ekonomilerin yeniden açılması ile küresel piyasalarda risk iştahının arttığını belirtti.

Bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 128.000 ve 130.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini söyledi.

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