Kritik uyarı yapıldı: Banka kartlarınızı folyoya sarın

Benzer prensip, temassız ödeme özelliğine sahip kredi ve banka kartları için de geçerli. Günümüzde pek çok kart, ödeme terminaline yaklaştırıldığında işlem yapılmasını sağlayan RFID veya NFC teknolojisine sahip. Taşınabilir okuma cihazlarının yeterince yakına getirilmesi durumunda bu tür yakın mesafe sinyallerinin okunabilmesi ihtimali, özellikle kalabalık alanlarda güvenlik endişelerine yol açabiliyor. Cüzdanın veya kartların alüminyum folyoyla çevrelenmesi ise sinyallerin dışarıyla iletişimini kesen geçici bir katman oluşturabiliyor ve okuma cihazlarının kartlarla bağlantı kurmasını zorlaştırabiliyor.