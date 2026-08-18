Kritik uyarı yapıldı: Banka kartlarınızı folyoya sarın
Alüminyum folyo, anahtarsız otomobil sistemleri ve temassız kartlarda istenmeyen kablosuz sinyallere karşı basit bir önlem olarak öne çıkıyor.
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Alüminyum folyo, anahtarsız otomobil sistemleri ve temassız kartlarda istenmeyen kablosuz sinyallere karşı basit bir önlem olarak öne çıkıyor.
Banka kartını ve araba anahtarını aliminyum folyoya sarma yönteminin temelinde, modern otomobil anahtarlarında ve banka kartlarında kullanılan RFID ve NFC gibi kablosuz iletişim teknolojilerinin sinyallerini fiziksel bir bariyerle kesme fikri bulunuyor. Ancak uzmanlar folyonun günlük kullanım için kalıcı bir güvenlik çözümü olmadığının da altını çiziyor.
Yeni nesil anahtarsız giriş sistemlerinde otomobil ile anahtar arasında radyo sinyalleri üzerinden iletişim kuruluyor. Sürücü araca yaklaştığında otomobil anahtarın sinyalini algılıyor ve kapıların fiziksel olarak anahtar kullanılmadan açılmasına imkan tanıyor.
Bu kolaylık, "relay attack" yani röle saldırısı olarak bilinen hırsızlık yönteminde kötüye kullanılabiliyor. Özel elektronik cihazlar kullanan kişiler, anahtar evin içerisinde olsa dahi yayılan sinyali dışarıdan yakalayıp güçlendirerek otomobile iletebiliyor. Böylece sistem, anahtarın aracın yakınında olduğunu düşünerek kapıların açılmasına izin verebiliyor.
Alüminyum folyonun elektromanyetik dalgalara karşı fiziksel bir bariyer oluşturabilmesi, yöntemin temelini oluşturuyor. Otomobil anahtarı tamamen folyoyla kaplandığında anahtarın yaydığı kablosuz sinyalin dışarı ulaşması engellenebiliyor. Böylece yakındaki cihazların sinyali yakalaması ve güçlendirmesi zorlaşıyor. Ancak yöntemin işe yaraması için anahtarın folyoyla tamamen çevrelenmesi gerekiyor. Açıkta kalan bölümler veya folyodaki boşluklar radyo dalgalarının dışarı çıkmasına neden olabileceğinden koruyuculuğu azaltabiliyor.
Benzer prensip, temassız ödeme özelliğine sahip kredi ve banka kartları için de geçerli. Günümüzde pek çok kart, ödeme terminaline yaklaştırıldığında işlem yapılmasını sağlayan RFID veya NFC teknolojisine sahip. Taşınabilir okuma cihazlarının yeterince yakına getirilmesi durumunda bu tür yakın mesafe sinyallerinin okunabilmesi ihtimali, özellikle kalabalık alanlarda güvenlik endişelerine yol açabiliyor. Cüzdanın veya kartların alüminyum folyoyla çevrelenmesi ise sinyallerin dışarıyla iletişimini kesen geçici bir katman oluşturabiliyor ve okuma cihazlarının kartlarla bağlantı kurmasını zorlaştırabiliyor.
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