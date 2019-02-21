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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 azalışla 128.800 puandan başladı.

21 Şubat 2019 Perşembe 09:39
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 azalışla 128.800 puandan başladı.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 128.725 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 225 puan altında, 128.800 seviyesinde dengelendi.

Dün 128.000-130.000 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışın hemen altında, 129.025 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 128.500 ve 127.500 seviyelerinin destek, 131.400'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 09:39
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