israil'i hedef alan İran'ın İbranice dilindeki ilk belgesel filmini sildi: Yüzlerce kez video indirildi iddiası!

İBB iddianamesinde dikkat çeken ayrıntı! İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan için çarpıcı iddia

Zafer coşkusu, facia ve sabotaj şüphesi!

Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e çok ağır sözler: Troller AK Parti'nin köpeği diyecek! Tepki mesajları

Bakan Fidan’dan net mesaj! “Gazze, Filistin’in bir parçasıdır ve öyle kalmalıdır”

İtalyan gazeteci 'keskin nişancı turizmi' iddiasını yalanladı: Sanki çocuk oyuncağı inkar etti

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: 13 Kasım perşembe Dünya iyilik günü mesajı yayımladı! Mutluluğun sırrı ailede gizli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli görüşmesi başladı

İtalyan gazetecilerden Gazze çağrısı! AB ve hükümete çağrı yapıldı

Mini insansız helikopter DUMRUL'a yeni görev: Sözleşme imzalandı
VİOP güne yükselişle başladı! BIST 30 endeksinde pozitif açılış

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP), BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat güne yüzde 0,33 artışla 12.071,00 puandan giriş yaptı. Uzmanlar, küresel piyasalardaki iyimser havanın etkisiyle endeks kontratlarında yukarı yönlü seyrin devam edebileceğini belirtiyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat güne yüzde 0,33 yükselişle 12.071,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,26 artışla 12.031,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 12.063,00 puandan kapandı.

Aralık vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,33 üzerinde 12.071,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD'de federal hükümetin tekrar açılmasının ardından artan risk iştahının etkisiyle pozitif bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları ve haftalık para ve banka istatistikleri yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, dış ticaret dengesi ile Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.100 ve 12.200 seviyelerinin direnç, 12.000 ve 11.900 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi. 

Uçağın enkazına ulaşıldı! Ali Yerlikaya’dan acı haber ve açıklama
Uçağın enkazına ulaşıldı! Ali Yerlikaya’dan acı haber ve açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze ile görüşmelerini sürdürdüğünü belirterek, C130 askeri kargo uçağının ..
Korkunç olay sonrası üniversite öğrencileri gözaltına alındı
Korkunç olay sonrası üniversite öğrencileri gözaltına alındı

Aydın'da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Melisa Şengül, arkadaşlarının evinde ölü bulundu. Polis, Şengül'ün evlerinde misafir olduğu ünive..
Yatmadan önce telefon kullanmak: Kötü uyku efsanesi çöktü mü?"
Yatmadan önce telefon kullanmak: Kötü uyku efsanesi çöktü mü?”

Uzmanlar, yatmadan önce ekran başında geçirilen zamanın etkisinin kişiden kişiye değiştiğini belirtiyor. Rahatlatıyor mu yoksa strese mi yol..
