Vinicius Junior'dan kötü haber Real Madrid’de UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Ajax müsabakasında sakatlanarak oyundan çıkan Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior’ın sahalardan 2 ay uzak kalması bekleniyor.

Real Madrid’de UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Ajax müsabakasında sakatlanarak oyundan çıkan Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior’ın sahalardan 2 ay uzak kalması bekleniyor. UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Hollanda ekibi Ajax’a sahasında 4-1 yenilerek elenen İspanyol devi Real Madrid’de bir şok da futbolcusu Vinicius Junior’dan geldi. Santiago Bernabeu’da oynanan karşılaşmanın 35. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Brezilyalı futbolcunun sağlık durumu ile ilgili olarak Madrid ekibi resmi internet sitesinden açıklamada bulundu. 18 yaşındaki futbolcunun sağ bacağının fibula ekleminde yırtık tespit edildiği ve tedavisine başlandığı duyuruldu. Genç futbolcunun sahalardan 2 ay uzak kalması bekleniyor. Vinicius Junior, sakatlığından sonra oyundan çıkarken göz yaşlarına hakim olamamıştı. Bu sezon 27 karşılaşmada görev alan Vinicius, 3 gol, 5 asistle oynadı.

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