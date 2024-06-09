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Yerel Vinç hortumuna tutunarak aşağı indi! İşte o görüntüler
Yerel

Vinç hortumuna tutunarak aşağı indi! İşte o görüntüler

Yeniakit Publisher
2024-06-09 11:34:33 - 2024-06-09 11:34:33

Elazığ'da bir kişi vinç hortumuna tutunarak aşağı indi. O anlar görüntülere yansıdı.

Elazığ’da inşaat alanında çalışan bir kişi, metrelerce yükseklikten beton mikserin hortumuna tutunarak indi. Yüreklerin ağza geldiği o anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, Aksaray Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, inşaatın üst katında bulunan bir işçi, canını hiçe sayarak beton mikserin hortumuna tutundu. Şahıs, bu şekilde aşağı inerken o anlar izleyenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi.

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