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Aktüel Vinç boru yağı çaldılar! 2 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Vinç boru yağı çaldılar! 2 şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ta özel bir firmaya ait kapalı konteynerde bulunan 100 litre vinç boru yağını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 20:20:00 -
Vinç boru yağı çaldılar! 2 şüpheli tutuklandı

Zonguldak-Çaycuma'da özel bir firmaya ait kapalı konteynerde bulunan 100 litre vinç boru yağını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Filyos Liman şantiyesinde çalışma yapan özel bir firmaya ait kapalı konteynerde bulunan 100 litre vinç boru yağını araçla götürdükleri sırada 2 şüpheli yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan boru yağının piyasa değerinin yaklaşık 35 bin lira olduğu bildirildi.​​​​​​​

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