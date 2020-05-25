  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Villaya uyuşturucu baskını: 4 gözaltı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir villaya yapılan uyuşturucu baskınında 4 kişi gözaltına alınırken, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 14:06:22 -
Villaya uyuşturucu baskını: 4 gözaltı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir villaya yapılan uyuşturucu baskınında 4 kişi gözaltına alınırken, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Narkotik ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında önceden belirlenen bir villaya baskın düzenledi. Yapılan baskın sonucu uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti yaptıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Villada yapılan aramalarda ise 2 kilo 186 gram metamfetamin, satışa hazır halde paketlenmiş sentetik kannabinoid, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 43 bin lira para, 2 adet ruhsatsız silah ve bu silahlara ait 175 adet fişek ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından, P.Ü., B.U., A.G. ve M.Ü. isimli şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı