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Aktüel Villaya operasyon! Gözaltılar var
Aktüel

Villaya operasyon! Gözaltılar var

Balıkesir'de, bir villaya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-04 22:28:00 -
Villaya operasyon! Gözaltılar var

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bir villaya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Küçükköy Mahallesi'ndeki bir villada iklimlendirme sistemi kurularak kenevir maddesi yetiştirildiği ve uyuşturucu imal edildiği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri söz konusu adrese baskın yaptı.

Jandarma ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptıkları iddiasıyla villada bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Villada ve şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 200 gram kubar esrar, saksılar içinde 30 kök kenevir bitkisi, tabanca, 9 fişek, 2 vantilatör, 10 seyyar led aydınlatma, 3 havalandırma cihazı, 2 güç kaynağı, elektrik panosu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 1475 avro ile 1550 lira ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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