Villarreal Real Betiss maçı kaç kaç bitti? İspanya La Liga'nın 7. haftasında Villarreal ile Real Betis karşı karşıya geldi. Peki, Villarreal Real Betis maçı kaç kaç bitti?

İspanya La Liga'nın 7. haftasında Villarreal ile Real Betis karşı karşıya geldi. Peki, Villarreal Real Betis maçı kaç kaç bitti? İspanya La Liga'nın 7. haftasında Villarreal El Madrigal Stadyumu'nda Real Betis'i konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 5-1 gibi net bir skorla kazandı. Mücadelenin 39. dakikasında Ekambi ev sahibi ekibi öne geçirdi: 1-0 48. dakikada Emerson durumu eşitleyen golü ağlarla buluşturdu: 1-1 Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. 68'de Santi Cazorla attığı penaltı golüyle Villarreal'i 2-1 üstünlüğe taşıdı. Dakikalar 76'yı gösterdiğinde Ekambi kendisinin ikinci takımının 3'üncü golünü ağlarla buluşturdu: 3-1 90+2'de Moreno ve 90+4'te Chukwueze peş peşe attıkları gollerle maçın skorunu ilan etti: 5-1

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