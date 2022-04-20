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Spor Villarreal evinde Valencia'yı mağlup etti
Spor

Villarreal evinde Valencia'yı mağlup etti

İspanya Ligi'nde Villarreal, Valencia'yı Danjuma ile 17 dakikada bulduğu gollerle 2-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2022-04-20 02:01:00 -
Villarreal evinde Valencia'yı mağlup etti

İspanya La Liga'da Villarreal, kendi sahasında Valencia ile karşı karşıya geldi.

El Madrigal'de oynanan karşılaşmayı Villarreal, 2-0'lık skorla kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 10. dakikada penaltıdan ve 17. dakikada Danjuma kaydetti.

Alınan bu sonuçla Villarreal, ligde 52 puana yükseldi. Valencia 42 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Villarreal, deplasmanda Alaves ile karşılaşacak. Valencia ise kendi sahasında Levante'yi ağırlayacak.

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