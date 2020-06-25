Villanın bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı
Fethiye ilçesindeki operasyonda 861 kök Hint keneviri, 162 gram esrar ve 5,23 gram skunk ele geçirildi
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde lüks villanın bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçedeki bir villada Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Polis ekiplerinin teknik takibi sonrası lüks villaya operasyon düzenlendi.
Operasyonda villanın bahçesinde ekili 861 kök Hint keneviri, 16 gram esrar, 5,23 gram skunk, 3 hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Villada bulunan şüpheli gözaltına alındı.