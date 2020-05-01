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Vildan Atasever’in ayet paylaşımı olay oldu! ‘Bozguncular’

Oyuncu Vildan Atasever’in 1 Mayıs’ta yaptığı ayet paylaşımları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 16:34:00 -
Vildan Atasever’in ayet paylaşımı olay oldu! ‘Bozguncular’

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp insan hayatını tehlikeye atarak 1 Mayıs kutlaması için Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen grup büyük tepki çekti.

FOX TV’nin provokatör sunucusu Fatih Portakal olmak üzere bazı isimler, Taksim Meydanı'na çıkmak isteyenlere destek verdi.

Taksim Meydanı’na çıkmak isteyen DİSK’lilere sahip çıkan Portakal, "Türkiye, demokrasinin sadece cümleler içinde varolduğu ülke" ifadelerini kullanmıştı.

Vildan Atasever’in 1 Mayıs’ta yaptığı ayet paylaşımları sosyal medyada olay oldu. Vildan Atasever’in bu paylaşımları 1 Mayıs’ta taşkınlık yapmak isteyen gruplara gönderme olarak yorumlandı.

İşte o ayetler:

Onlara: “Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın.” denildiğinde: “Biz sadece ıslah edicileriz.” derler. (2/Bakara 11)

Dikkat edin! Onlar bozguncuların ta kendileridirler. Lakin farkında değillerdir. (2/Bakara 12)

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Yorumlar

Akın

Babasına atasına uygun davranmış.
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Mikail okuroğlu

Teşekkürler Teşekkür ler Allah'ım gönlüne daim güzelik versin amin inşaallah.
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