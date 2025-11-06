  • İSTANBUL
Spor Viktoria Plzen - Fenerbahçe | CANLI ANLATIM
Spor

Viktoria Plzen - Fenerbahçe | CANLI ANLATIM

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Viktoria Plzen - Fenerbahçe | CANLI ANLATIM

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Viktoria Plzen ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Viktoria Plzen 0 - 0 Fenerbahçe skoruyla devam ediyor.

CANLI ANLATIM İÇİN SAYAFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ

Viktoria Plzen 0 - 0 Fenerbahçe

14' Rafiu'nun pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Valenta'nın şutunda top üstten auta gitti.

9' Szymanski'nin pasında sağ çaprazda topla buluşan Talisca içeri kat etmek istedi. Savunmanın müdahalesiyle Talisca yerde kaldı.

6' Ladra sol çaprazdan kaleyi düşündü. Şık vuruşta top Ederson'da kaldı.

5' Ceza sahasının solunda topla buluşan Adu, son çizgiden içeri ortaladı. Top doğrudan kaleci Ederson'un kucağına gitti.

1' Zorlu karşılaşmada ilk düdük çaldı. Başarılar Fenerbahçe

İLK 11'LER

Viktoria Plzen: Jedlicka, Paluska, Dweh, Jemelka, Valenta, Cerv, Memic, Souare, Ladra, Adu, Durosinimi.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Archie Brown, İsmail Yüksek, Edson Alvarez, Szymanski, Talisca, Oğuz Aydın, En-Nesyri.

