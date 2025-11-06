Viktoria Plzen - Fenerbahçe | CANLI ANLATIM
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Viktoria Plzen ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Viktoria Plzen 0 - 0 Fenerbahçe skoruyla devam ediyor.
CANLI ANLATIM İÇİN SAYAFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ
Viktoria Plzen 0 - 0 Fenerbahçe
14' Rafiu'nun pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Valenta'nın şutunda top üstten auta gitti.
9' Szymanski'nin pasında sağ çaprazda topla buluşan Talisca içeri kat etmek istedi. Savunmanın müdahalesiyle Talisca yerde kaldı.
6' Ladra sol çaprazdan kaleyi düşündü. Şık vuruşta top Ederson'da kaldı.
5' Ceza sahasının solunda topla buluşan Adu, son çizgiden içeri ortaladı. Top doğrudan kaleci Ederson'un kucağına gitti.
1' Zorlu karşılaşmada ilk düdük çaldı. Başarılar Fenerbahçe
İLK 11'LER
Viktoria Plzen: Jedlicka, Paluska, Dweh, Jemelka, Valenta, Cerv, Memic, Souare, Ladra, Adu, Durosinimi.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Archie Brown, İsmail Yüksek, Edson Alvarez, Szymanski, Talisca, Oğuz Aydın, En-Nesyri.