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Dünya Viktor Orban: Ukrayna’daki savaşı Batı uzatıyor
Dünya

Viktor Orban: Ukrayna’daki savaşı Batı uzatıyor

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'daki savaşı Batı'nın körüklediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 14:03:00 -
Viktor Orban: Ukrayna’daki savaşı Batı uzatıyor

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşını uzatmaktan kısmen Avrupa Birliği’nin (AB) sorumlu olduğunu söyledi.

Budapeşte’de konuşan Orban, AB’nin Moskova ile barış müzakeresi yapmak yerine Rusya’ya yaptırım uygulayarak ve Ukrayna’ya para ve silah sağlayarak savaşın alevlerini körüklediğini söyledi. Orban, “Rusya saldırısını başlattığında, Batı çatışmayı izole etmedi, ancak onu pan-Avrupa düzeyine yükseltti. Ukrayna’daki savaş, iyinin ve kötünün orduları arasındaki bir çatışma değil, birbirine karşı savaşan iki Slav ülkesi arasındadır. Bu onların savaşı, bizim değil” dedi.

Macar lider, kendisinin ve hükümetinin “barıştan yana” olduğunu söyleyerek ve Batılı müttefiklerini Kiev’e yardım sağlamakla suçlayarak defalarca acil ateşkes çağrısında bulundu ve “Macaristan’ın da Batı dünyasının bir parçası, NATO ve AB’nin bir üyesi olduğunu ve bizim dışımızda herkesin savaşı desteklediğini veya en azından onlar gibi davrandığını” söyledi.

 
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