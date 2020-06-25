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Teknoloji

Vikingler'in en eski yerleşim yeri keşfedildi!

Bilim insanları, İzlanda'da gerçekleştirdikleri arkeolojik kazılar sonucu Vikinglerin en eski yerleşim yerlerine ait olduğunu düşündükleri önemli kalıntılar keşfettiklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-25 04:50:00 -
Vikingler'in en eski yerleşim yeri keşfedildi!

Bilim insanları, İzlanda’da gerçekleştirdikleri arkeolojik kazılar sonucu Vikinglerin en eski yerleşim yerine ait olduğunu düşündükleri önemli kalıntılar keşfetti.

Konuyla ilgili çeşitli açıklamalarda bulunan arkeolog Bjarni Einarsson, yapılan kazılar sonucu çimle kaplı ve oldukça büyük bir ahşap salona sahip olan bir ev bulduklarını ve bu evde yapılan kazılar sonucu değerli taşlar ve boncuklardan oluşan çeşitli kalıntılara ulaştıklarını söyledi.

Bulunan antik uzun evin MS 800'lerde inşa edildiğini düşünen Einarsson, "Küçük salon şimdiye kadar İzlanda’nın en zengin arkeolojik salonu. Evin, bir şefin evi olduğu sonucuna varmamak oldukça zor." ifadelerini kullandı.

Kazıların henüz devam ettiğini de belirten Einarsson, açıklamasına şöyle devam etti: "Eski salonun en batısında metal ile çalışma için bir demirci olduğunu biliyoruz. Bu demirci İzlanda’da bilinen salonda çalışan tek demirci."

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