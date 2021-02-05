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Dünya Vikingler ile ilgili olay Türkiye iddiası
Dünya

Vikingler ile ilgili olay Türkiye iddiası

Tarihçi Prof. Sven Lagerbring, ünlü Vikinglerin Türk kökenli olduğu savunarak çarpıcı bir iddiada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 14:33:00 -
Vikingler ile ilgili olay Türkiye iddiası

İsveççe ile Türkçe'nin benzerlikleri tekrar gündeme oturdu. Savaşçılıkları ile ünlü Vikinglerin Türk kökenli olduğu görüşü geniş yankı buldu. Vikinglerin iki önemli tanrıları vardı. Her ikisinin de adı Türkçe'ydi: Thor (Tur) ve Odin (Ot-in)

Tarihçi Prof. Sven Lagerbring, 1764'te "İsveççe'nin Türkçe ile Benzerlikleri"ni kaleme aldı.

Ataları olan Vikingler'in ve tanrıları Odin'in Türk kökenli olduğunu açıkladı.

İki dil arasında bugün bile benzerliğini koruyan özellikleri detaylarıyla anlattı.

Modern İsveç tarihinin kurucusu olan Prof. Lagerbring'in görüşleri günümüzde tekrar tartışmaya yolaçtı.

Birçok İsveçli Türk kökenli olduğuna inandı. Sosyal medya yıkıldı.

İşte Lagerbring'in iddiaları:

İsveç'in Herwarar Masalı'nda tanrı Odin'in "Türkland"dan geldiği anlatılıyor.

Tirkiar (Türkler) ve Asiemaen (Asyalılar) olarak tanınan iki büyük kitlenin önderiydi. Tasvirlerde kurtlarıyla gösterilen Odin'in adaletinden ve bilgeliğinden övgüyle söz edilir.

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