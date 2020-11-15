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Dünya Vietnam’da Vamco Tayfunu alarmı
Dünya

Vietnam’da Vamco Tayfunu alarmı

Filipinler’i vuran Vamco Tayfun’u Vietnam’a yaklaşırken, ülkenin Da Nang şehrinde şiddetli rüzgarlar şimdiden görülmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 05:09:00 -
Vietnam’da Vamco Tayfunu alarmı

Filipinler'i vuran ve Vietnam’a yaklaşan Vamco Tayfunu nedeniyle ülkenin Da Nang şehrinde şiddetli rüzgarlar meydana geldi. Bölgeyi etkileyen şiddetli rüzgarlar nedeniyle şehirdeki Bai Tam Pham Van Dong ve Bai Bien Khe sahillerinde denizin dalgalandığı, bazı ağaçların devrildiği ve bazılarının da rüzgardan savrulduğu ifade edildi. Ayrıca, bazı evlerde de maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Filipinler'i vurdu

Filipinler'i vuran Vamco Tayfunu nedeniyle ülkenin Malilipot belediyesine bağlı San Roque köyünde meydana gelen heyelan yüzlerce metre genişliğinde bir çukur oluşturmuş ve ülke genelinde tayfun nedeniyle en az 39 kişi hayatını kaybettiği, 32 kişinin de kaybolduğu belirtilmişti. Ülkede yaklaşık 4 milyon hanede elektrik kesintisi yaşanırken, 350 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, devlet kurumlarının afetzedelere yardım etmesi talimatı verdi.

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