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Vietnam’da tarihi zirve

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un Vietnam’ın başkenti Hanoi’de bir araya geldi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 14:53
Vietnam’da tarihi zirve

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un Vietnam’ın başkenti Hanoi’de bir araya geldi.


ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un arasında beklenen tarihi zirvenin ikincisi bugün Hanoi’de başladı. Trump ve Kim zirve kapsamında bugün bir araya geldi. Trump zirvede yaptığı konuşmada, "Kim’le burada olmam büyük bir şeref. Sizinle birlikte olmak gerçekten harika. İlk zirvemiz başarılıydı. Her iki tarafın da memnun olduğunu söyleyebiliriz. Bu zirvenin ilkinden daha başarılı olacağını umuyorum" dedi. "Attığımız adımlar gerçekten başarılı. Ülkenizin sınırsız ekonomik potansiyeli var. Büyük bir lider olduğunuzu düşünüyorum" ifadelerini kullanan Trump, "Akşam yemeğinin ardından yarın yoğun bir görüşmemiz var, ardından basın toplantısı yapacağız" şeklinde konuştu.


Zirvenin ana konusu Kuzey Kore’nin nükleer silah programına son vermesi olacak.


ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim ilk kez, 12 Haziran 2018’de Singapur’da bir araya gelmişti.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 14:53
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