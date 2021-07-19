Vietnam ve ABD para birimi konusunda anlaştı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hazine Bakanı Janet Yellen ve Vietnam Merkez Bankası Başkanı Nguyen Thi Hong'un çevrim içi bir araya geldiği kaydedildi.

Açıklamada, ABD'nin diğer devlet kurumlarına, Vietnam'ın para birimi uygulamalarıyla ilgili endişelerini gidermek için Vietnam Merkez Bankası ile anlaşmaya varıldığının bildirileceği belirtildi.

Vietnam Merkez Bankasının zaman içinde döviz kuru esnekliğini geliştirmeye devam edeceğine vurgu yapılan açıklamada, Vietnam'ın ödemeler dengesi ayarlamasını önlemek veya haksız rekabet avantajı elde etmek amacıyla döviz kurunu manipüle etmekten kaçınmak için IMF kurallarına bağlı olduğunu ve Vietnam dongunun herhangi bir rekabetçi devalüasyonundan kaçınacağını teyit ettiği aktarıldı.

ABD Hazine Bakanlığı, nisan ayında Vietnam, İsviçre ve Tayvan'ın kriterleri karşılamalarına rağmen döviz kurunu manipüle ettiklerine dair yeterli kanıt bulunmadığına karar vermişti.