Vietnam, Formula 1'e ev sahipliğine hazırlanıyor



Formula 1'den yapılan açıklamada, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de inşa edilen pistin, 2020 Nisan ayından itibaren takvime dahil edileceği belirtildi.

Formula 1 yönetimi ile Vietnam merkezli şirket Vingroup arasında yapılan uzun vadeli anlaşmaya göre, şehir merkezindeki 5,565 kilometre uzunluğundaki pist ile ülke ilk kez Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak.

Vietnam böylece Singapur, Çin ve Japonya'nın ardından Formula 1 yarışlarının düzenlendiği Asya kıtasındaki dördüncü ülke olacak.



