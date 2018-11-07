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Vietnam, Formula 1'e ev sahipliğine hazırlanıyor

Formula 1 Dünya Şampiyonası heyecanı, 2020 senesinden itibaren Vietnam'da da yaşanacak.

07 Kasım 2018 Çarşamba 12:41
Vietnam, Formula 1'e ev sahipliğine hazırlanıyor


Formula 1'den yapılan açıklamada, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de inşa edilen pistin, 2020 Nisan ayından itibaren takvime dahil edileceği belirtildi.

Formula 1 yönetimi ile Vietnam merkezli şirket Vingroup arasında yapılan uzun vadeli anlaşmaya göre, şehir merkezindeki 5,565 kilometre uzunluğundaki pist ile ülke ilk kez Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak.

Vietnam böylece Singapur, Çin ve Japonya'nın ardından Formula 1 yarışlarının düzenlendiği Asya kıtasındaki dördüncü ülke olacak.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 12:41
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