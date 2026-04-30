Büyükçekmece Belediyesi'nde yolsuzluk çarkı deşifre oldu! CHP'li Hasan Akgün için hapis cezası

Cem Kaya
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Büyükçekmece Belediyesine yönelik bir süredir titizlikle yürütülen yolsuzluk soruşturmasında sona gelindi ve beklenen dava açıldı. Hazırlanan iddianame, aralarında Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün de bulunduğu toplam 31 şüpheliyi kapsıyor. 14 farklı suç eyleminin detaylandırıldığı dosya, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Şüpheli Akgün'ün "çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve yönetme", 11 kez "rüşvet alma", 2 kez "icbar suretiyle irtikap" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından cezalandırılmasına ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 taşınmazın müsaderesine karar verilmesinin talep edildiği açıklamada yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hasel

Oh ne ala,BÜYÜKÇEKMECESİNE,büyük,büyük,tomar tomar para doldur.Çekmecene HİZMET doldursaydın.CHP değilmisin,HİZMET denince mideniz bulanıyor.Şimdi,içeride uyu uyu yat.
