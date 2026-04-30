Sumud Filosu'na İsrail saldırısına tepkisiz kaldı Siyonistsever yine Yunanlığını yaptı

Yunanistan, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na Girit adası yakınlarındaki saldırısına tepki göstermezken müdahale hakkı olmadığını ileri sürdü.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, basın toplantısında Dışişleri Bakanlığının açıklamasını okudu.

Açıklamada, İsrail'e ait savaş gemilerinin Girit'in kuzeybatısında, uluslararası sularda, Yunanistan kara sularının dışında hareket ettiği belirtilerek, öncesinde Yunan yetkililerle herhangi bir görüşme yapılmadığı, Küresel Sumud Filosu'ndaki teknelerin de tehlikede olduklarına dair bir bildirimde bulunmadığı ifade edildi.

Yunanistan'ın uluslararası sularda arama ve kurtarma dışında müdahale yetkisinin bulunmadığı savunulan açıklamada, Yunan ve İsrail dışişleri bakanlığının iletişimi sonucu İsrail'e ait gemilerin bölgeden uzaklaşmaya başladığı da aktarıldı.

Marinakis, Yunan Sahil Güvenliğin uluslararası sularda kolluk gücü yetkisi sahibi olmadığını, buradaki yetkisinin sadece arama ve kurtarma ile sınırlı olduğunu savundu.

Deniz hukukuna göre uluslararası sularda yetkinin, bayrak sahibi ülkeye ait olduğunu iddia eden Marinakis, Yunanistan Sahil Güvenlik arama kurtarma merkezinin Girit'in 60 mil batısında uluslararası sulardaki filoya ait bir tekneden gelen yardım çağrısına derhal karşılık verdiğini ve devriye sahil güvenlik botunun doğrudan olay yerine gittiğini ileri sürdü.

Marinakis, "VHF aracılığıyla bu tekne ve yakınlarındaki diğer teknelerle yapılan iletişimde, kaptanlar herhangi bir tehlike olmadığını, Yunan yetkililerin eşlik etmesini istemediklerini söyledi. Bu nedenle Yunan yetkililer tarafından daha fazla bir şey yapılamadı." dedi.

Yunan hükümet sözcüsü, dün akşam Tenaro burnunun 50 deniz mili güneybatısında, uluslararası sularda, Girit'in güneyine doğru giden filoya ait yaklaşık 55 tekne ve 4 İsrail savaş gemisi olduğunu belirterek, gerektiğinde yardım etmek için sahil güvenliğe ait 3 devriye botunun da bölgeye gittiğini iddia etti.

Bu arada Yunan makamlarının, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını eleştiren herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınması dikkati çekti.

Hükümetin bu tutumu muhalefetin ve sivil toplum örgütlerinin tepkisini çekerken eski Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, Küresel Sumud Filosu'na Yunanistan kara suları yakınlarında İsrail tarafından müdahale edilmesi nedeniyle Yunan hükümetini "ya işbirlikçi ya da aciz olmakla" suçladı.

Yunan hükümetinin İsrail'e tepki vermemesini eleştiren Varoufakis, "Yunan hükümeti ya işbirlikçi ya da denizlerimizi İsrail'den korumaktan aciz." ifadesini kullandı.

21 tekneyi alıkoyduğunu, kurtulan 17 teknenin Yunan kara sularına girdiğini, 14 teknenin ise Yunan kara sularına doğru seyir halinde olduğunu bildirdi.