Video indir Instagram

En popüler sosyal medya platformu Instagram üzerinden izlediğiniz ve çok hoşunuza giden videoları bilgisayarınıza veyahut da cep telefonunuza indirmek istiyorsanız bu haberimiz tam size göre. Instagram’da video indirmek sanıldığı kadar da zor değil. Instagram video indir seçeceği sonrasında hızlı bir şekilde videolarınızı indirebilirsiniz. Peki Instagram video indirme nasıl yapılır? İşte detaylar.

Instagram Video İndirme 2020

İnstagram’dan video indirmek için ilk yapılması gereken Play Store giriş yapmak olmalıdır. Play Store arama kısmına instasave yazılır. instasave uygulamasını telefonunuza yüklemeyiniz. Yükleme işlemi tamamlandıktın sonra telefonunuzda yüklü olan instagram’a bağlantı kurulması için kilidi aktif hale getiriniz.

Sonraki süreç ise telefona İnstagram geçiş yapmak open İnstagram sekmesini tıklayınız. İnstagram sayfasına girdiğinizi göreceksiniz. Beğendiğiniz ve indirmek istediğiniz video, resimi indirmek için çok az bir hareket kaldı. İnstagram’da seçtiğiniz videoyu indirmek için ilk yapılması gereken sağ üst köşede yer alan seçenek kısmını tıklayınız. Açılan pencereden Paylaşım URL’sini kapyala ifadesini seçiniz. Daha önce indirdiğiniz uygulama İnstagram videosunu otomatik olarak indirdiğini göreceksiniz. İnstagram’da videolar kısmına gelindiğinde biraz önce indirmek istediğiniz videonun indirildiğini göreceksiniz.

instagramdan bilgisayara video indirme

instagram’dan telefona video indirme işlemi tamam da instagramdan bilgisayara video nasıl indirilir? Sorusunun soruluğunu duyar gibiyiz. İlk yapmanız gereken instagram sayfasına girmek olacaktır. instagram’da indirmek istediğiniz videoyu seçilir. Seçilen videonun üzerindeyken Maus sağ tıklanır. Açılan kısımdan ‘İncele’ sekmesi çıklanır. Bu işlemin kısı yolu ise F12 tuşudur. CTRL tuşu ve F tuşu ile birlikte birlikte basınız ve açılan kutucuğa tWeCl yazmanız yeterli olacaktır. Kutucukta yer alan ve altı çizgili olan ve src=".." ile başlayan linkin olduğu kısma gelin ve mouse sağ tıklayın ve "yeni sekmede aç" deyiniz. Videonun sağ alt köşesinde indirme kısmına tıklamanız videonun indirilmesi için start verilmesine yetecektir.

instagram hesabı nasıl açılır?

İnstagram’da arkadaşlarının hangi fotoğraf ve videoların paylaştığını görmek ve İnstagram’ın yeniliklerini keşfetmek istiyorsanız ilk önce İnstagram hesabı oluşturmanız gerekecektir. Peki İnstagram hesabı açmak istiyorum ama nasıl İnstagram hesabı açarım? İnstagram hesabı nasıl açılır? Sorularını soruyorsunuzdur. İşte İnstagram’da hesap açmak için izlenecek yol ve yöntemler.

Instagram’da hesabın yok ise yapılması gereken ilk işlem Instagram sayfasına girilip bir hesap açmak olacaktır. Instagram'a kaydol ekranı için tıklayınız. İnstagram hesap açmak için Hesabın yok mu? Kaydol kısmına tıklanılır.

Açılan kısımdan cep telefonu ya da e posta adresi kısmı doldurulur. Ad ve soy adı kısmı da doldurulduktan sonra kullanıcı adı da belirlenir. Kullanıcı adın tamamlanmasıyla birlikte Instagram girişi için şifre belirlenir. Bu işlemi de yaptıktan sonra kaydol butonuna tıklanır. Artık bir Instagram hesabı açmış olup bundan böyle Instagram’ın bir üyesi oldunuz. Instagram hesabınızı daha önce oluşturmuş iseniz Instagram’a giriş yaparak sosyal medya platformunda olup bitenleri an be an takip edebilirsiniz. Instagram girişi için tıkla