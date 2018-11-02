Vida'ya milli teklif
Hırvatistan'ın UEFA Ligi'nde oynayacağı İspanya ve İngiltere maçlarının aday kadrosuna Beşiktaş forması giyen savunma oyuncusu Vida da davet edildi.02 Kasım 2018 Cuma 16:53
Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vida, ülkesinin UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı İspanya ve İngiltere maçlarının aday kadrosuna davet edildi.
Hırvatistan A Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta İspanya ve İngiltere ile yapacakları maçların aday kadrosunu açıkladı.
Grupta 1 puanla son sırada yer alan Hırvatistan'ın aday kadrosu şöyle:
Kaleci: Lovre Kalinic (Gent), Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Karlo Letica (Club Brugge)
Defans: Domagoj Vida (Beşiktaş), Dejan Lovren (Liverpool), Sime Vrsaljko (İnter), Josip Pivaric (Dinamo Kiev), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen), Matej Mitrovic (Club Brugge), Duje Caleta-Car (Marsilya), Antonio Milic (Anderlecht)
Orta saha: Luka Modric (Real Madrid), Ivan Rakitic (Barcelona), Mateo Kavacic (Chelsea), Milan Badelj (Lazio), Marcelo Brozovic (İnter), Marko Rog (Napoli), Mario Pasalic (Atalanta), Filip Bradaric (Cagliari)
Forvet: Ivan Perisic (İnter), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Rebic (Eintracht Frankfurt), Marko Pjaca (Fiorentina), Nikola Vlasic (CSKA Moskova), Josip Brekalo (Wolfsburg)
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