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Vida'ya milli teklif

Hırvatistan'ın UEFA Ligi'nde oynayacağı İspanya ve İngiltere maçlarının aday kadrosuna Beşiktaş forması giyen savunma oyuncusu Vida da davet edildi.

02 Kasım 2018 Cuma 16:53
Vida'ya milli teklif

Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vida, ülkesinin UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı İspanya ve İngiltere maçlarının aday kadrosuna davet edildi.

Hırvatistan A Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta İspanya ve İngiltere ile yapacakları maçların aday kadrosunu açıkladı.

Grupta 1 puanla son sırada yer alan Hırvatistan'ın aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Lovre Kalinic (Gent), Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Karlo Letica (Club Brugge)

Defans: Domagoj Vida (Beşiktaş), Dejan Lovren (Liverpool), Sime Vrsaljko (İnter), Josip Pivaric (Dinamo Kiev), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen), Matej Mitrovic (Club Brugge), Duje Caleta-Car (Marsilya), Antonio Milic (Anderlecht)

Orta saha: Luka Modric (Real Madrid), Ivan Rakitic (Barcelona), Mateo Kavacic (Chelsea), Milan Badelj (Lazio), Marcelo Brozovic (İnter), Marko Rog (Napoli), Mario Pasalic (Atalanta), Filip Bradaric (Cagliari)

Forvet: Ivan Perisic (İnter), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Rebic (Eintracht Frankfurt), Marko Pjaca (Fiorentina), Nikola Vlasic (CSKA Moskova), Josip Brekalo (Wolfsburg)

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 16:53
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