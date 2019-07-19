Victor Valdes yeniden Barcelona’da İspanyol ekibi Barcelona, efsane eski kalecisi Victor Valdes’in U19 takımı teknik direktörlüğüne getirildiğini açıkladı.

İspanyol ekibi Barcelona, efsane eski kalecisi Victor Valdes’in U19 takımı teknik direktörlüğüne getirildiğini açıkladı. Katalan ekibi, Valdes ile 1+1 yıllık anlaşma yapıldığını duyurdu.

Barcelona, efsane file bekçisi Victor Valdes ile yeniden anlaşmaya vardı. İspanyol ekibi, eski kalecisi olan ve 2017’de İngiltere ekibi Middlesbrough’ta kariyerini noktalayan Victor Valdes’i U19 takımının teknik direktörlük görevine getirdi. Barcelona resmi sosyal medya hesaplarından ‘Yuvana hoş geldin Victor Valdes’ başlığıyla yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Yuvana hoş geldin Victor Valdes. Barça’nın efsane kalecisi, 1+1 sezonluğuna U-19 Takımı’nın teknik direktörü oldu."

Barcelona altyapısından yetişen İspanyol eldiven, Barca’nın ardından İngiltere Premier Lig’de Manchester United’da forma giymişti.

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