Victor Orban'ın zaferini yorumladı! Demirtaş'tan ittifak itirafı

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, altı muhalefet partisinin ittifakına karşın seçimlerden zaferle çıktı.

Orban'ın büyük farkla kazandığı seçim sonucu, Türkiye'deki 6'lı muhalefeti akıllara getirirken Macaristan seçimleri sosyal medyada gündem oldu.

'Macaristan'da HDP yok'

Macaristan'a ilişkin mesajları değerlendiren esk HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 6'lı masa olarak adlandırırılan ittifak içinde partisi HDP'nin de olduğunu itiraf etti.

Twitter hesabından avukatları aracılığıyla paylaşımda bulunan Demirtaş, "Birçok kişi Macaristan seçimlerini yorumladı, tamamı da eksik yorumladı. Herkesin atladığı ya da görmek istemediği şu ki, Macaristan'da HDP yok." dedi.