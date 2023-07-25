Vicdansızlar! Sacit Pişkin'in vefatının ardından yürek yakan görüntü
HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı’ndaki kanlı saldırıda hayatını kaybeden 33 yaşındaki Sacit Pişkin’in ardında gözü yaşlı eşi ile iki evladı kaldı.
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun Pişkin’in evlatlarına sarılıp ağladığı anları izleyenler duygulandı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, merhum Pişkin’in iki evladının Yapıcıoğlu’nun omuzlarındaki hüzün dolu görüntüleri yer aldı.
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