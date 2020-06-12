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Aktüel

Vicdansız sürücü çarptı, kaçtı

Bursa’nın İnegöl İlçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 13:11:14 -
Vicdansız sürücü çarptı, kaçtı

Bursa’nın İnegöl İlçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Kazaya karışan araç ise yaralı bırakıp arkasına bile bakmadan kayıplara karıştı.


Alınan bilgiye göre, kaza OSB Havaalanı Caddesi’nde meydana geldi. 62 yaşındaki Ahmet K.’ya karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada; iddiaya göre ters yönden gelen plaka ve sürücüsünün kimliği öğrenilenemeyen bir kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen adam yaralandı. Kanlar içerisinde kalan Ahmet K.’nın yardımına kazayı görenler yetişti. Yayaya çarpan vicdansız sürücü ise arkasında bile bakmadan kaçarak kayıplara karıştı.


Yaralı ise kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

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