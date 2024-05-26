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Yerel Vicdansız! Cami hırsızı kasayı kırıp bağış parasını çaldı
Yerel

Vicdansız! Cami hırsızı kasayı kırıp bağış parasını çaldı

Yeniakit Publisher
2024-05-26 11:50:00 - 2024-05-26 11:50:38

Manavgat'ta birçok camiden hırsızlık yaptığı öğrenilen şahıs, girdiği son camide kasayı kırarak cemaatin bağışlarıyla toplanan 15 bin lirayı çaldı.

Olay, Manavgat’ın Kavaklı Mahallesi’nde bulunan Kavaklı Camii’nde meydana geldi. Caminin kapısının kırılarak içeri girildiğini fark eden cami görevlisi 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede giriş kapısının üst kısmının kırılarak içeri girildiğini ve imam odasında bulunan ve yardımların toplandığı paraların bulunduğu kasanın çekiçle kırılarak açıldığını belirledi.

Bozuk paralara dokunmamış

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin incelemesi sonucu yardım kasasında bulunan 15 bin TL civarında ki nakit paranın çalındığı belirlendi. Hırsızın kasada bulunan bozuk paraları ise dokunmadığı görülürken, başta kırılan kapı olmak üzere çalınan parayla birlikte verdiği zararın 35 bin lirayı bulduğu belirtildi. Ekiplerin caminin güvenlik kameralarında yaptığı inceleme sonucunda şahsın Şahin Mert G. olduğu belirlendi.

Daha öncede birçok camiden hırsızlık yapmış

Şahin Mert G.’nin daha önce aynı camiye ve Manavgat’ta değişik camilere defalarca girerek hırsızlık yaptığı ve hırsızlıktan çok sayıda dosyası olduğu öğrenildi. Hırsızlık anına ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Şahin Mert G.’nin cami avlusunda dolaşma ve camiye girme anları saniye saniye görüntülendi. Şahsın sırtındaki çantayla spor salonuna giden bir vatandaş izlenimi oluştururken, çantada kerpeten, tornavida, çekiç, keski gibi hırsızlıkta kullandığı malzemelerin olduğu bildirildi.
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