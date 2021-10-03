Vicdanları kanatan görüntü! Doktorun köpeğe şiddeti kamerada

Maltepe’de doktor olduğu iddia edilen bir kişinin köpeğine uyguladığı yumruklu şiddet, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaşanan olaya mahalle sakinleri tepki gösterdi.

Doktordan köpeğe yumruklu saldırı

Maltepe’de doktor olduğu iddia edilen S.G., evinin bahçesinde beslediği Golden cinsi köpeği yumrukla darp etti. Uzun süredir şiddet olayının yaşandığını belirten mahalle sakinleri, yaşananlara tepki gösterdi. Doktorun kulübesinden zorla çıkardığı köpeğine uyguladığı şiddet anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Hayvana karşı şiddetin her zaman karşısındayız"

Onur Durmuş isimli mahalle sakini, "Öncesinde böyle bir şey olduğunu duyuyorduk. Görüntüleri izleyince şok olduk. İnsana vurur gibi hayvana vuruyor. Yazıktır, günahtır. Hayvana karşı şiddetin her zaman karşısındayız” diye konuştu.