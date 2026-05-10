Vicdanlara dokunan görüntü! Yavruları poşete koyup çöpe attılar
Muğla Bodrum'da çöp konteynerinden gelen yavru kedi sesini fark eden vatandaş, ağzı bağlanmış poşetin içinde 3 yavru kedi buldu.

Muğla Bodrum’da çöp konteynerinden gelen sesler, vicdanları sızlatan olayı ortaya çıkardı.

 

2 kedi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Kızılağaç Mahallesi'nde Erkan Şenyaktı adlı vatandaş çöp konteynerinden yavru kedi sesi geldiğini fark etti. Konteyneri karıştıran Şenyaktı, en dipte ağzı bağlanmış poşet içerisinde 3 yavru kedi olduğunu gördü. Yavrulardan 2'sinin hayatını kaybettiği, 1'nin ise hayatta kaldığı görüldü.

 

Sağlık durumu iyi olan yavru kediyi sahiplenen Erkan Şenyaktı, "Bunu yapanlar insan değil. Bu yavruları ağzına kadar dolu olan konteynerin dibinden çıkardım. Ölen kediler de havasızlıktan ve ezilerek yaşamını yitirmiş. Bir tanesi nasıl olduysa hayatta kalmış. Biz zaten 16 köpek ve 3 kedi bakıyoruz. Bu yavruyu da sahiplendik. İnşallah bunu yapan vicdansızlar bulunur" dedi.

