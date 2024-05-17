Vicdanlar yaralı! Cuntacılar yaşlı da Sivas Mazlumları yaşlı değil mi!

yeniakit.com.tr

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 28 Şubat davası gerekçesiyle tutuklu bulunan Çevik Bir, Çetin Doğan gibi generaller affedildi. Bir Müslüman başbakanın göreve gelmesiyle laikliği bahane ederek Müslümanlara saldıran, mütedeyyinleri fişleyen, adeta nefes alma hakkı bile tanımayan ve istedikleri gibi siyasileri, sivilleri, yargı mensuplarını tehdit ederek ülkede babalarının çiftliği gibi at koşturan darbeciler yaşları bahane edilerek affedildi.

28 Şubat sürecinde mağdur edilen milyonlarca Müslüman’ın vicdanını yaralayan bu kadar, yumuşama siyasetinin bir parçası olarak görülürken, akıllara cezaevlerinde lüzumsuz suçlamalarla tutulan onlarca yaşlı mazlum geldi.

Sivas mazlumları insan değil mi?

1993 senesinde Madımak Oteli’nde çıkan yangın nedeniyle 33 kişi hayatını kaybetti. Özellikle Selman Rüşdi isimli İslam düşmanı tarafından yazılan “Şeytan Ayetleri” isimli paçavrayı savunan ve Türkçe yayımlayan Aziz Nesin yüzünden başlayan olaylarda, provokatörler oteli ateşe vererek Müslümanların hedef gösterilmesini sağladı.

Olaylar sonrası 33 kişi tutuklandı. Otelde ölen 33 kişiye karşı, 33 Müslüman’ı içeri alarak hukuki düşünmediklerini ortaya koyan dönemin yargısı, mütedeyyinlerden intikam almaya çalıştıklarını alenen gözler önüne serdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ancak tutuklanan 33 kişi içinde, oteli yaktığı ve ölenlerin müsebbibi, katili olduğu kesin delillerle kanıtlanamayanlar olması dikkatlerden kaçmıyor. Eylemler sırasında laiklik karşıtı slogan attıkları belirtilen vatandaşlar, “Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs” suçlamasıyla 30 senedir içeride tutuluyor. Yani katil oldukları için değil, “Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs” yüzünden içerideler!..

Mahkeme kararlarında, Yargıtay kararlarında, “Bunlar vefat edenlerin katilidir” diye bir karar yok.

30 yıldır içeride tutulan bunca insan, yaşları ilerlemesine rağmen affedilmedi. Adil bir yargılama dahi yapılamadı. 28 Şubat cuntacıları, Müslümanlara zulmeden dönemin kudretli generalleri yaşları bahane edilerek hapisten çıkarılırken, Sivas mazlumlarının görmezden gelinmesi vicdanlarda derin yaralar bırakıyor!..

Geçtiğimiz 30 yılda Sivas mazlumları ile ilgili kararların adil olmadığı aşikar. Zira mahkemelerde baskı altında kararlar verildiği dikkat çekiyor. Dönemin ana akım medyasının ve bazı politik grupların olayları kendi çıkarları doğrultusunda manipüle ettiği, gerçeğin çarpıtıldığı ve kamuoyunun yanıltıldığı gün gibi ortada.