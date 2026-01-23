Vicdanlar buz kesti! Süt kokulu bebeğe canice işkence: Minicik bedeni hemşire zulmüyle engelli kaldı!

Henüz dünyaya gözlerini açalı sadece 5 gün olan masum bir bebek, emanet edildiği hastanede şifa bulacağı yerde vahşetin kurbanı oldu. Sözde "sağlık personeli" olan bir hemşirenin, savunmasız bebeğe uyguladığı akılalmaz şiddet sonucu minik yavru ömür boyu sürecek ağır bir engelle karşı karşıya kaldı.

Ailenin dünyasını başına yıkan bu canilik, "Böylesi canilere bebekler nasıl emanet ediliyor?" sorusunu akıllara getirerek toplumda büyük bir infiale neden oldu.

Geleceği çalınan masum bebeğin ailesi hukuk mücadelesi başlatırken, savcılığın hazırladığı iddianame ise adaletin kantarına olan güveni sarstı. Bir bebeğin hayatını karartan, onu ömür boyu bakıma muhtaç bırakan hemşire hakkında sadece 3 yıla kadar hapis cezası istenmesi "Adalet bu mu?" feryatlarına neden oldu. Kamuoyu, savunmasız bir cana kasteden bu zihniyete karşı en ağır yaptırımların uygulanmasını bekliyor. Minik bedene yapılan bu zulmün hesabı sorulana kadar davanın takipçisi olunacağı vurgulanırken, hastane yönetiminin ihmali de mercek altına alındı.