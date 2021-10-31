VGM ortaöğretim burs başvuru son tarih
VGM ortaöğretim burs başvurusu bitti mi? Vakıflar Genel Müdürlüğü her yıl onlarca öğrenciye burs imkanı sağlıyor. Ortaöğrenim öğrencileri ve veliler VGM burs başvurularının sona erip ermediğini araştırıyor. Peki, VGM burs başvuruları bitti mi?
Vakıflar Genel Müdürlüğü hem ortaöğrenim hem de yükseköğrenim öğrencilerine yönelik her yıl burs sağlıyor. Söz konusu iki kademe burs başvuruları farklı tarihlerde alınıyor. Ortaöğrenim bursu için başvuru yapmak isteyenler ‘VGM ortaöğrenim burs başvuruları ne zaman?’ sorusuna cevap arıyor.
VGM ortaöğretim burs başvuru son tarih
Ortaöğrenim öğrencilerine her ay 100 lira burs veriliyor. Söz konusu bus başvuruları 15-30 Ekim tarihleri arasında alındı. 31 Ekim Pazar günü itibariyle VGM ortaöğrenim burs başvurusu alınmıyor.
Kimler VGM bursu alamaz?
Açık Öğretim Liselerinde okuyanlar
Özel okullarda eğitim alanlar
Örgün eğitim almayanlar
Mesleki Açık Öğretim Lisesine geçenler
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar
Yurt dışındaki okullarda eğitim alanlar