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Eğitim VGM ortaöğretim burs başvuru son tarih
Eğitim

VGM ortaöğretim burs başvuru son tarih

VGM ortaöğretim burs başvurusu bitti mi? Vakıflar Genel Müdürlüğü her yıl onlarca öğrenciye burs imkanı sağlıyor. Ortaöğrenim öğrencileri ve veliler VGM burs başvurularının sona erip ermediğini araştırıyor. Peki, VGM burs başvuruları bitti mi?

Yeniakit Publisher
2021-10-31 14:00:00 -
VGM ortaöğretim burs başvuru son tarih

Vakıflar Genel Müdürlüğü hem ortaöğrenim hem de yükseköğrenim öğrencilerine yönelik her yıl burs sağlıyor. Söz konusu iki kademe burs başvuruları farklı tarihlerde alınıyor. Ortaöğrenim bursu için başvuru yapmak isteyenler ‘VGM ortaöğrenim burs başvuruları ne zaman?’ sorusuna cevap arıyor.

VGM ortaöğretim burs başvuru son tarih

Ortaöğrenim öğrencilerine her ay 100 lira burs veriliyor. Söz konusu bus başvuruları 15-30 Ekim tarihleri arasında alındı. 31 Ekim Pazar günü itibariyle VGM ortaöğrenim burs başvurusu alınmıyor.

Kimler VGM bursu alamaz?

Açık Öğretim Liselerinde okuyanlar

Özel okullarda eğitim alanlar 

Örgün eğitim almayanlar

Mesleki Açık Öğretim Lisesine geçenler 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar 

Yurt dışındaki okullarda eğitim alanlar

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