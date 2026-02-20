  • İSTANBUL
VGM ile TDV'den Gazze'ye günlük 20 bin kişilik iftar desteği
Gündem

VGM ile TDV'den Gazze'ye günlük 20 bin kişilik iftar desteği

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
VGM ile TDV'den Gazze'ye günlük 20 bin kişilik iftar desteği

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Gazze'de ramazan boyunca her gün 20 bin kişiye iftar verecek. Bu kapsamda ulaştırılması planlanan iftar paketlerinin ilki ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Türkiye, Gazzeli mazlumları ramazanda da yalnız bırakmıyor. VGM'den yapılan açıklamaya göre, Gazze'de ramazan boyunca her gün 10 bin adedi Vakıflar Genel Müdürlüğü, 10 bin adedi de Türkiye Diyanet Vakfı tarafından sağlanan gıda desteği, ramazan boyunca kesintisiz şekilde sürdürülecek.

Bu kapsamda VGM, her gün 20 bin kişiye ulaştırılması planlanan iftar paketlerinin ilkini 18 Şubat itibarıyla ihtiyaç sahiplerine teslim etti.

Gazze'de Nuseyrat Mülteci Kampı ve Deyr El Balah'ta kurulan yemek pişirme merkezlerinde hazırlanan iftar paketleri, bölgedeki sivillere düzenli ulaştırılırken üretim ve sevkiyat planlaması da sahada aralıksız devam edecek.

Gazzeli sivillerin yanında olmak ve maruz kaldıkları şiddetin etkilerini bir nebze olsun hafifletmek amacıyla hayata geçirilen program kapsamında VGM tarafından ramazan süresince toplam 290 bin iftar paketinin ulaştırılması hedefleniyor.

