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Eğitim VGM burs başvurusu üniversite bursu ne zaman?
Eğitim

VGM burs başvurusu üniversite bursu ne zaman?

VGM burs başvuru nereden nasıl yapılır? Vakıflar Genel Müdürlüğü hem ortaöğrenim hem de yükseköğrenim öğrencilerine burslar sağlıyor. Ortaöğrenim burs başvurusu 30 Ekim’de sona erdi. Üniversite öğrencileri ise kendileri için VGM burs başvurusunun ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. VGM burs başvurusu nereden nasıl yapılır? VGM burs başvurusu yap? VGM burs başvuru tarihi

Yeniakit Publisher
2021-11-01 09:31:00 -
VGM burs başvurusu üniversite bursu ne zaman?

Vakıflar Genel Müdürlüğü onlarca öğrenciye her yıl burs imkanı sağlıyor. Üniversite öğrencileri VGM burs başvurularının ne zaman nasıl yapıldığını araştırıyor. Peki, kimler VGM burs başvurusunda bulunabilir?

VGM burs başvurusu üniversite bursu ne zaman?

VGM ortaöğrenim burs başvuruları 30 Ekim'de sona erdi. VGM yükseköğrenim burs başvuruları 1 Kasım Pazartesi günü başladı. Yükseköğrenim burs başvuruları 15 Kasım'da sona erecek. Başvurular Vakıflar Genel Müdürlüğü web sitesi burs.vgm.gov.tr/Login.aspx?BasvuruTuru=YO' ekranından yapılıyor.

VGM bursu her ay 400 TL olarak ödenecek. Yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 600 TL burs verilecek. 

Kimler VGM bursu alamaz?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından; sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere, Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine, okumakta oldukları eğitim kurumunda ek süre öğrenim gören öğrencilere, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere, Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrencilere, başvuru yapılan eğitim yılından önceki eğitim yılında yükseköğrenim bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilmiş olan öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmemektedir.

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