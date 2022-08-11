VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? 2022-2023 VGM bursu ne kadar?

VGM burs başvuru tarihleri ne zaman? 2022-2023 VGM bursu ne kadar olacak? Burs başvurusunda bulunmak isteyen öğrencilerin gözü Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde. Burs başvuru tarihleri ise henüz netleşmedi.

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2022-2023 VGM burs başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl ortaöğretim burs başvuruları 15 Ekim'de yükseköğretim burs başvuruları ise 1 Kasım'da başlamıştı. Bu yıl da tarihlerin benzer zamanda yapılması bekleniyor.

VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl VGM burs ücretleri ortaöğrenimde 100 TL, yükseköğretim bursu 400 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise 600 TL olarak belirlenmişti. Bu yıl da ücretlerin güncellenmesi bekleniyor.

Vgm bursu kaç ay veriliyor?

KİMLER VGM BURSUNDAN FAYDALANAMAZ?

Kardeşi Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Bursundan yararlanmakta olan öğrenciler, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursundan yararlanamazlar.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okullarda anasınıfında okuyan öğrencilere ortaöğrenim bursu verilmemekte olup Türk Vatandaşı olmayan öğrenciler de ortaöğrenim bursundan yararlanamaz. Resmi okullarda örgün eğitim görürken burs almaya hak kazanan öğrencilerin özel okula ya da açık öğretim ortaokuluna, açık öğretim lisesine ya da mesleki açık öğretim lisesine geçmeleri halinde bursları kesilir.

VGM burs SORGULAMA VGM burs çıktığını nasıl öğrenebilirim?

Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.