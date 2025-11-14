  • İSTANBUL
Vezirköprü'de 650 konutluk toplu konut projesi hayata geçiyor

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde planlanan toplu konut projeleri kapsamında ilçe genelinde toplam 650 konut, 18 iş yeri ve 1 cami inşa edilecek. Proje, ilçede konut ihtiyacının karşılanmasına yönelik en kapsamlı çalışmalardan biri olarak değerlendiriliyor.

Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, TOKİ Başkanı Mehmet Akif Yakar’ı ziyaret ederek ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette proje detayları ele alındı. Buna göre;

1. etap kapsamında 298 konut, 18 iş yeri ve 1 cami,

2. etap kapsamında ise 352 konut yapılacak.

Daha önce kurası çekilen 200 sosyal konut ile yeni başvurular arasından belirlenecek 98 konut da projeye dahil edildiğinde toplam sayı 650 konuta ulaşıyor.

Başkan Murat Gül, projeye ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
"Titizlikle çalıştığımız bu önemli projenin Vezirköprü’müze hayırlı olmasını diliyoruz."

