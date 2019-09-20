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Veysi Kurt kimdir? TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Veysi Kurt neden görevden alındı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Veysi Kurt görevden alındı. Veysi Kurt’un yerine Karayolları Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Kamuran Yazıcı atandı. Veysi Kurt, 2003 yılından sonra öncelikli demiryolu politikaları çerçevesinde yüksek hızlı ve hızlı demiryolu projeleri, blok tren uygulaması, lojistik merkezler başta olmak üzere birçok ilklerin hayata geçirilmesinde üst düzey yönetici olarak görev ve sorumluluk üstlendi. Peki Veysi Kurt kimdir? Veysi Kurt neden TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğünden alındı?

20 Eylül 2019 Cuma 09:02
Veysi Kurt kimdir? TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Veysi Kurt neden görevden alındı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Veysi Kurt görevden alındı. Veysi Kurt’un yerine Karayolları Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Kamuran Yazıcı atandı. Peki Veysi Kurt kimdir? Veysi Kurt neden TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğünden alındı?

Veysi Kurt kimdir?

1964 yılında Kocasırt’ta (Ömerli/ Mardin) doğan Veysi Kurt, İTÜ Sakarya Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden 1983 yılında mezun olarak, aynı yıl TCDD Genel Müdürlüğü’nde göreve başladı.

TCDD’de sırasıyla Mühendis, Şube Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Hareket Daire Başkan Yardımcısı, Hareket Daire Başkanı, TCDD Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2006 yılında bir süre TÜDEMSAŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüttü.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 10 Mayıs 2016 Tarihinden itibaren vekaleten yürütmekte olan Veysi kurt 13 Mayıs 2017 tarihinde asaleten atandı.

28 yıllık demiryolcu olan Kurt, 2003 yılından sonra öncelikli demiryolu politikaları çerçevesinde yüksek hızlı ve hızlı demiryolu projeleri, blok tren uygulaması, lojistik merkezler başta olmak üzere birçok ilklerin hayata geçirilmesinde üst düzey yönetici olarak görev ve sorumluluk üstlendi. Başta TCDD Vakfı ve Buz Hokeyi Federasyonu olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev yapan Veysi Kurt, evli ve dört çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.

Veysi Kurt'un yerine atanan Kamuran Yazıcı kimdir?

Kamuran Yazıcı kimdir? Kamuran Yazıcı TCDD Genel Müdürü mü oldu?

 

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 09:02
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