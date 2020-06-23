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Veyis Ateş: Attığım tweetler bir utanç olarak orada duruyor

Habertürk sunucusu Veyis Ateş, FETÖ ve Türkçe Olimpiyatları paylaşımları hakkında, "Bu tweetleri 'neden silmiyorsun' diyenler oluyor. Bunlar orada utanç olarak orada duruyor" derken, "Ben şahsen utanıyorum ve kandırıldım diyorum. Hepimiz kandırıldık" ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-23 00:52:00 -
Veyis Ateş: Attığım tweetler bir utanç olarak orada duruyor

Habertürk sunucusu Veyis Ateş, geçmişte kendisinin yaptığı paylaşımlar hakkında konuştu. Ateş, katıldığı bir televizyon programında FETÖ ve Türkçe Olimpiyatları paylaşımları hakkında, "Bu tweetleri 'neden silmiyorsun' diyenler oluyor. Bunlar orada utanç olarak orada duruyor" derken, "Ben şahsen utanıyorum ve kandırıldım diyorum. Hepimiz kandırıldık" ifadesini kullandı.

Yayında çıkan ses

Ateş, yayında çıkan ses ile ilgili de şunları söyledi:

"Yayında bir ses var. Hepimiz yetişkin insanlarız. Sahiden bir şeyin sesiydi ama ne neyin sesi olduğunu bulamadık. Yayın bittikten sonra bir gaz meselesinin döndüğünü duydum. Güldük eğlendik ama kıvamı kaçtı."

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