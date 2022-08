Veteriner hekime bıçaklı saldırı

YENİ AKİT ANKARA

Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul Güngören İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli bir veteriner hekim denetim yaptığı sırada bıçaklı saldırıya uğradı. Yaşanan olayın ardından Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, “ Halkın sağlığı için görev yapan veteriner hekimlere yönelik şiddet devam ediyor” diyerek tepki gösterdi.

Olayla alakalı Eroğlu tarafından yapılan açıklamada, “Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul Güngören İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli bir veteriner hekim meslektaşımızın da yer aldığı denetim ekibi tarafından bir kasap denetlenirken bıçaklı saldırıya uğramaları, insan hayatına kasteden son derece üzücü fiili şiddetin son örneğidir. Bugüne kadar benzer olayların yüzlercesi yaşandı ve maalesef 25 Nisan 2022 tarihinde Yozgat Sorgun’da Veteriner Hekim Volkan Lale mezbahada bıçaklanarak katledildi. Her defasında son olmasını umut etsek de mesleğimize ve meslektaşlarımıza yönelik gerçekleşen fiili saldırıların devam ettiğini ve korkarız devam edeceğini üzülerek gözlemliyoruz. Halkın sağlıklı gıda tüketmesi, dolayısıyla insan sağlığının korunması için 24 saat esaslı görev yapan meslektaşlarımızın sağlık çalışanı dahi kabul edilmemesinin, sağlıkta şiddet yasası kapsamına alınmamasının sonuçlarını görmekten büyük üzüntü duyuyoruz. Yasaların mesleğimize tanımladığı yükümlülükleri layıkıyla yerine getirebilmemizin önemli bir basamağının sağlık çalışanı sayılmak ve sağlıkta şiddet yasası kapsamına alınmak olduğunu her platformda dile getirdik. Bunun kişisel bir talep değil, mesleki bir zorunluluktan kaynaklandığını, karar alma makamında bulunanların artık anlaması için daha ne kadar şiddete maruz kalmamız gerektiğini sormak istiyoruz. Medyanın görevi her konuda doğru bilgilerle kamuoyunu aydınlatmaktır. Ancak bir kısım medyanın bu çirkin saldırıyı farklı bir şekilde ve gerçeklerle bağdaşmayan şekilde adeta bir magazin haberi şeklinde yayınlaması da üzücü olduğu kadar düşündürücüdür. Bu tür sansasyonel haber peşinde koşan medya kuruluşlarına sorumluluklarını hatırlatmak isteriz. Veteriner hekim meslektaşımıza ve arkadaşlarına geçmiş olsun diyor, yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor, acil önlemlerin alınmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.