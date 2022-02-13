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Aktüel Veteriner hekim Salih Kayabaşı meslekten men edildi mi?
Aktüel

Veteriner hekim Salih Kayabaşı meslekten men edildi mi?

Çankırı Çerkeş’te Veteriner hekim Salih Kayabaşı’nın ateştesiniz yapmadan köpeği kısırlaştırma operasyonu yaptığı görüntüleri sosyal medyada infiala neden oldu. Sosyal medyada veteriner hekim meslekten men edilsin çağrıları yaparken, Çankırı Valiliği de son dakika açıklaması yaptı. Peki veteriner hekim Salih Kayabaşı meslekten men edildi mi?

Yeniakit Publisher
2022-02-13 17:48:00 - 2022-02-13 17:49:52
Veteriner hekim Salih Kayabaşı meslekten men edildi mi?

Çankırı Çerkeş'e veteriner hekim Salih Kayabaşı, geçen ağustos ayında yanına getirilen sokak köpeğine kısırlaştırma operasyonu uyguladı. DHA'da yer alan habere göre, cep telefonu ile çekilen görüntülerde; Salih Kayabaşı’nın masa üzerinde yatar vaziyetteki ayakları iple bağlı köpeğin karın kısmını kestiği, bu sırada hayvanın çırpındığı görüldü. Görüntülerin ardından kısırlaştırma operasyonunun anestezi uygulanmadan yapıldığı iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki topladı. Çok sayıda kullanıcı veteriner hekim Salih Kayabaşı’na tepki gösterdi.

Veteriner hekim Salih Kayabaşı meslekten men edildi mi?

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün sosyal medyada yayınlanan ve Çerkeş ilçemizde anestezi verilmeden bir köpeğe kısırlaştırma operasyonu yapıldığı ifade edilen görüntülerle ilgili olarak valiliğimizce soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

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