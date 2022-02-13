Çankırı Çerkeş'e veteriner hekim Salih Kayabaşı, geçen ağustos ayında yanına getirilen sokak köpeğine kısırlaştırma operasyonu uyguladı. DHA'da yer alan habere göre, cep telefonu ile çekilen görüntülerde; Salih Kayabaşı’nın masa üzerinde yatar vaziyetteki ayakları iple bağlı köpeğin karın kısmını kestiği, bu sırada hayvanın çırpındığı görüldü. Görüntülerin ardından kısırlaştırma operasyonunun anestezi uygulanmadan yapıldığı iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki topladı. Çok sayıda kullanıcı veteriner hekim Salih Kayabaşı’na tepki gösterdi.

Veteriner hekim Salih Kayabaşı meslekten men edildi mi?

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün sosyal medyada yayınlanan ve Çerkeş ilçemizde anestezi verilmeden bir köpeğe kısırlaştırma operasyonu yapıldığı ifade edilen görüntülerle ilgili olarak valiliğimizce soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.