0553 313 94 23

Veteran atlet ay yıldızlı formayla koşacak

3-4Mart tarihleri arasında İstanbul’un ev sahipliğinde Aslı Çakır Alptekin Atletizm Salonu’nda Veteranlar Balkan Şampiyonası yapılacak.

28 Şubat 2019 Perşembe 14:48
Veteran atlet ay yıldızlı formayla koşacak

3-4Mart tarihleri arasında İstanbul’un ev sahipliğinde Aslı Çakır Alptekin Atletizm Salonu’nda Veteranlar Balkan Şampiyonası yapılacak.


12 ülkenin katılımıyla gerçekleşecek olan şampiyona’da milli veteran atletAli Olgun Örkiz, ay yıldızlı forma altında 50-54 yaş kategorisinde 1500 metre ve 3000 metre yarışlarında ter dökecek. Zonguldaklı Milli atlet Örkiz, şampiyona da Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ederek, şampiyonluk hedefliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 14:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Niğde’de 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
    1. Niğde’de 3 kişi karbonmonoksit..
    2. 19 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı..
    3. AK Parti’den 28 Şubat açıklaması
    4. "Hedefimiz bu ülkeye gerçek anlamda..
    5. Brüksel'de öğrencilerden iklim..
    6. Çerkezköy TSO’da seçim heyecanı
    7. Kızılay’dan anlamlı yardım
    8. Van'da çığ düştü! Ekipler ve onlarca..
    9. Tüketici ödülleri sahiplerini buluyor
    10. Serhat Çelik: "28 Şubat darbecileri en..
    11. 6 yaşındaki minik İbrahim’in organları..
    12. Pakistan, Hindistan'a zeytin dalı uzattı
    13. Edremit’te maskeli market soygunu
    14. Pakistan Başbakanı İmran Han,..
    15. Veteran atlet ay yıldızlı formayla..
    16. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı..
    17. AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik..
    18. Van-Çatak karayoluna çığ düştü
    19. Öğrencilere verginin önemi anlatıldı
    20. İsrail, 20 aydır hapiste bulunan..
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."