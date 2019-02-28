Veteran atlet ay yıldızlı formayla koşacak
3-4Mart tarihleri arasında İstanbul’un ev sahipliğinde Aslı Çakır Alptekin Atletizm Salonu’nda Veteranlar Balkan Şampiyonası yapılacak.28 Şubat 2019 Perşembe 14:48
3-4Mart tarihleri arasında İstanbul’un ev sahipliğinde Aslı Çakır Alptekin Atletizm Salonu’nda Veteranlar Balkan Şampiyonası yapılacak.
12 ülkenin katılımıyla gerçekleşecek olan şampiyona’da milli veteran atletAli Olgun Örkiz, ay yıldızlı forma altında 50-54 yaş kategorisinde 1500 metre ve 3000 metre yarışlarında ter dökecek. Zonguldaklı Milli atlet Örkiz, şampiyona da Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ederek, şampiyonluk hedefliyor.
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