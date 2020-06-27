Vestel’in kampanyaları rağbet görüyor

Akit Ekonomi

Ürün gamındaki zenginliği fiyat politikasına da yansıtan şirketin kampanyalı satışlarında şu teklifler öne çıkıyor: Vestel markalı aspiratör fiyatları 439 liradan başlıyor. Mini fırınlar 519 liradan, mikro dalga fırınlar 549 liradan, solo fırınlar bin 299 liradan alıcı buluyor. Set üstü ocaklar 599 liraya mal oluyor.

İndirimler peş peşe

Bayilerde ve e-ticaret platformlarında pek çok ürün indirimli. Gelinen aşamada bulaşık makineleri için bin 449 lira ila 4 bin 299 lira bedel biçiliyor. Fiyatlarda model ve program adedi belirleyici. Çamaşır makineleri bin 799 ila 4 bin 699 liradan, kurutma makineleri 2 bin 399 lira ila 2 bin 799 liradan satılıyor. Buzdolapları bin 999 lira ila 9 bin 749 liradan, derin dondurucular 999 lira ila 3 bin 199 liradan vitrinlerde. Ayrıca showroomlarda bin 699 liraya da 8 bin 999 liraya da HD TV bulmak mümkün.

Yerli üretim telefon da var

Vestel’in fabrikalarından çıkan tabletler ve mobil telefonlar ise süratle tükeniyor. Bin 499 liradan fiyatlanan V TAB 1050 model tabletleri almak için yarışan yarışana. Bin 699 liradan reyonlarda yer alan Venus Z30 markalı cep telefonları rağbet görüyor. Bin 799 liraya müşterileriyle buluşan Venus e5 için de aynı durum geçerli. Öbür taraftan 3 bin 99 lira tutan Venus Z40’ın talibi çok.

Hediyesi de var

Yerli ürünleriyle ön planda olan Vestel’in indirim kampanyaları büyük beğeni topluyor. HD TV’de 2 bin liraya, buzdolabında 550 liraya, cep telefonunda 300 liraya varan indirimlere gidilmesi takdirle karşılanıyor. Hediye kampanyalarından da övgüyle söz ediliyor. Solo fırın alanlara ikili yapışmaz Pierre Cardin tepsi seti hediye edilmesini öngören kampanya tüketicilerce olumlu bulunuyor.