Vestel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi başarıya doymuyor

Van’daki Vestel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yaptığı projelerin yanında okul sporlarında aldığı derecelerle de göz kamaştırıyor.

2019-2020 eğitim öğretim sezonunda öğrencilerinin spor müsabakalarında birçok başarıya imza attığını ifade eden Vestel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Elif Yörük, “2019-2020 eğitim öğretim yılında ‘Okul Sporları’ faaliyetleri kapsamında düzenlenen ‘Gençler Tekvando İl Birinciliği’ müsabakalarında okulumuz öğrencilerinden Kübra Savaş 56 kiloda il birincisi, ‘Gençler Karate İl Birinciliği’ müsabakalarında ise öğrencimiz Zeynep Aslaner il birincisi olup Mardin’de düzenlenen grup birinciliği müsabakalarında ise üçüncü olmuştur. Yine ‘Boks İl Birinciliği’ müsabakasında öğrencimiz Maziye Pekel 48 kiloda, İrem sevgili 53 kiloda il birincisi olmuştur. Bunun yanında Şehit Demet Sezen Türkiye Şampiyonası 4. Ayak Şanlıurfa Etabında öğrencimiz Kader Yılmaz büyük bayanlar kategorisinde Türkiye üçüncülüğü elde etmiştir. Yine Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunca (TBBDF) düzenlenen il birinciliği müsabakalarında okulumuz öğrencileri ‘Yıldız Kızlar’ kategorisinde il birinciliği, ikinciliği, üçüncülüğü ve beşinciliği, ‘Büyük Bayanlar’ kategorisinde ise il birinciliği elde etmiştir. Yine Kickboks Full Contack müsabakasında 60 kiloda Meltem Can il birinciliği, 56 kiloda Tuğçe Arın il ikinciliği, 52 kiloda Zilan Berge il birinciliği kazanmışlardır” dedi.

Okul sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen müsabakalarda okul olarak da birçok başarı elde ettiklerini ifade eden Yörük, “‘Bilek Güreşi İl Birinciliği müsabakalarında okulumuz öğrencileri toplamda 5 birincilik, 8 ikincilik ve 10 üçüncülük elde ederken, ‘Spor Tırmanışı’ müsabakalarında ilk kez katılan okulumuz, A kategorisinde il üçüncülüğü, B kategorisinde il ikinciliği elde etmiştir. Yine Batman’da düzenlenen ve 18 takımın katıldığı ‘Gençler Dart Grup Müsabakalarında’ okulumuz dart takımı namağlup şampiyon olmuştur. Yine ‘Gençler Dart Müsabakalarında’ okulumuz dart takımı 6 yıl üst üste il birincisi olarak bu yılda şampiyonluğu kimseye kaptırmamıştır. Ben bu anlamda tüm öğrencilerimi ve özellikle Beden Eğitimi Öğretmeni Cemil Gezin’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerine yer verdi.