Vestel derin dondurucularda 24 saatte kapıya teslimat
Vestel.com.tr üzerinden saat 14.30’a kadar sipariş edilen ürünler, ertesi gün kapılara kadar getiriliyor.
Vestel markalı derin dondurucuların teslimatları 24 saatte sağlanıyor. Vestel.com.tr üzerinden saat 14.30’a kadar sipariş edilen ürünler, ertesi gün kapılara kadar getiriliyor. Kurban Bayramı kampanyası kapsamında 200 TL’ye varan indirimlerle satışa sunulan, 999 TL’den alıcı bulan derin dondurucuların sandık tipi yatay ve çekmeceli dikey seçenekleri var. Dondurucular; gıdaların vitamin değerlerini yüzde 95’e, nem değerlerini ise yüzde 100’e kadar koruyorlar. Etleri ve sebzeleri 4 mevsim taze tutarak saklamaya yardımcı oluyorlar.