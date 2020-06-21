Vesayetçi ‘Baron’lara hukukçulardan tepki

Oğuzhan Gültekin Ankara

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi Başkanı (TÜRKAD) Dr. Mehmet Sarı, şunları dile getirdi: “TBB Başkanı Metin Feyzioğlu bu sürece katılmayacağını açıkça ifade etti ve barolarla birlikte TBMM’de bulunan siyasi partilerle görüşmeye gitmek istemişti. Ancak, İstanbul Barosu ve Ankara Barosu bu görüşmeye katılmadı. Bir yandan görüşmeye katılmayacaksınız, diğer taraftan da Meclis’e sesinizi duyurmak için böyle bir şey yapacaksınız. Burada yürüyüşü yapan barolar tarafından çok ciddi bir çifte standart uygulanıyor. Ayrıca, yapılacak olan düzenlemede mevcut yerleşik barolar birinci baro olarak kalmaya devam edecektir.

Siyaset yapıyorlar

En çok üyeye sahip İstanbul Barosu, neden her seçim döneminde ‘sandıklara sahip çıkıyoruz’ diyerek CHP ile bu tür işleri organize edip, açıklama yapıyor? Başka bir parti yok mu? Sadece siyasal olarak hareket ediyorlar. Bu yürüyüşleri de gerçekten samimi, avukatlık mesleğini geliştirmek, mesleğin sorunlarını gündeme getirmek için değildir. Tek amaçları farklı bir siyaset konusu oluşturmaktır.”

Yürüyüşe katılan baroların CHP ve HDP’nin arka bahçesi olduğunu belirten Avukat Hasan İlter de, şu değerlendirmede bulundu:

100 yıllık saltanat

“Bu sözde barolar ülkenin, milletin, meslektaşlarının menfaatine hiçbir şey yapmazlar. Yaptıkları tek şey Türkiye’nin aleyhine olan icraatlarıdır. Yürümek bu zihniyette moda oldu. Onlar ne yaparsa yapsın bu kanun çıkacak ve bunların 100 yıllık saltanatı bitecek. Barolar Birliği gibi Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği gibi Tabipler Odası Birliği gibi ‘Birlik’ ismi adı altında yuvalanmış bu vesayet odaklarına el atılması gerekiyordu. Bu vesayet odaklarının kökü kazınmadan ne o mesleğini icra edenlerin, ne de ülkemizin rahat edebilmesi mümkündür. Bunlar ülkenin önünü kesip, milletin kafasını karıştırmaya çalışıyor.”